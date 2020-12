Ellen Page (nella foto) di «Juno» fa outing come transgender. «D'ora in poi chiamatemi Elliot», ha detto l'attrice candidata agli Oscar nel 2008. Page ha 33 anni e sei anni fa aveva annunciato di essere gay. Ha detto ora, in un lungo post sui suoi profili social, di considerarsi un trans «non binario», vale a dire né uomo né donna, ma che d'ora in poi userà «come pronomi he/they, lui e loro». «Mi sento fortunata di potervelo dire. Di essere qui. Di essere arrivata a questo punto della mia vita», ha detto l'ex ragazzina protagonista del pluripremiato film indipendente di Jason Reitman su una sedicenne rimasta incinta che decide di non abortire ma dare il bambino in affidamento. Sposato da due anni con la ballerina e coreografa Emma Porter, e protagonista tra l'altro di film con «Inception» e «X-Men: Days of Future Past» e più di recente in «Umbrella Academy» di Netflix, Page ha ammesso di essere stato spaventato alla prospettiva del suo secondo outing, assai più difficile del primo a causa «dell'odio, gli scherzi e la violenza» di cui sono soggetti i trans.

