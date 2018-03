CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNA«La bellezza senza dubbio non fa le rivoluzioni. Ma viene un giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza»: a detta di Camus le cose stanno così. I conti però si fanno con i mutamenti che il tempo impone e in questo nostro tempo la svolta epocale che accompagna ogni giorno di vissuto si è gettata a capofitto sulla bellezza intesa come comune denominatore del l'attualità, del pensiero che caratterizza scelte e indirizzi, della filosofia estetica che traccia linee ineludibili, binari lungo i quali ci muoviamo,...