Sarà presentata a Pordenone la nuova composizione di Michele dall'Ongaro, brano che completa la Suite di cinque pezzi virtuosistici Autodafè per pianoforte solista. Sarà lo stesso compositore a introdurre la Suite e questo nuovo inedito componimento che sarà proposto in prima assoluta nell'esecuzione del pianista Maurizio Baglini giovedì 29 ottobre alle 17.30 in concerto intervista al Teatro Verdi di Pordenone che sarà fruibile in streaming (live.comunalegiuseppeverdi.it) e che anticipa la consegna del Premio Pordenone Musica in programma la sera. Alle 20.30 al Teatro Verdi dall'Ongaro riceverà dal sindaco Alessandro Ciriani il sigillo della città di Pordenone e la sesta edizione del premio, in un evento aperto al pubblico in Sala Grande che sarà suggellato da un momento musicale. Durante la conversazione concerto pomeridiana, dall'Ongaro presenterà la sua nuova composizione in prima assoluta che completa la Suite Autodafè. Cinque modi per andare alla forca, brani virtuosistici in cui gestualità, citazioni di temi famosi, dimensioni del sacro e del profano vanno a intersecarsi fra loro. Il sesto pezzo composto appositamente per questa occasione celebrativa «a cui vorrei dare un titolo legato a questa circostanza» rivela dall'Ongaro, sarà eseguito così come l'intera Suite da Maurizio Baglini, pianista di chiara fama oltre che consulente per la musica del Teatro. L'opera sintetizza dinamismo e virtuosismo funambolico al pianoforte. Il Premio Pordenone Musica che sarà conferito a dall'Ongaro è un'opera del giovane pluripremiato artista pordenonese Ludovico Bomben dal titolo Sfera senza titolo, una sfera di legno e cassa acustica che mostra i cerchi di crescita dell'albero a simboleggiare onde che si espandono come la musica e il sapere che cresce con le nuove generazioni di musicisti e di pubblico. Compositore, musicologo, grande promotore della cultura musicale, Michele dall'Ongaro dopo gli studi al Conservatorio di Roma è stato tra i fondatori del gruppo Spettro Sonoro, ensemble dedito alla musica contemporanea e protagonista, nel 1979, della prima esecuzione assoluta dell'integrale dell'opera musicale di Friedrich Nietzsche. Ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica del Teatro dell'Opera di Roma e ha insegnato per circa vent'anni nei conservatori italiani. Già Sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ha svolto una prolifica attività di conduttore e autore radiofonico iniziata nel 1985 su Rai Radio 2 e poi proseguita su Radio 3. Ideatore e autore televisivo per numerosi programmi dedicati alla musica moderna e contemporanea. È autore di numerosi saggi e testi dedicati alla musica, le sue composizioni sono eseguite da importanti complessi e solisti italiani e stranieri. È stato Curatore delle Attività Permanenti del Settore Musica della Biennale di Venezia. Nel 2008 è stato nominato membro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, istituzione di cui è stato eletto Presidente-Sovrintendente a febbraio del 2015 e nuovamente, per un secondo mandato, a novembre dello scorso anno. Info e biglietti sul sito (o scrivendo a biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it).

