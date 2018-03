CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRAI maestri orologiai arrivano a Roma. Aprirà i battenti il prossimo 6 aprile al Maxxi la mostra itinerante Watchmakers The Masters of Art Horology, realizzata in collaborazione con Phillips e Bacs & Russo che riunisce dodici tra i più conosciuti maestri orologiai indipendenti oggi in attività. Prodotta da Maxima, galleria specializzata in arte moderna e contemporanea, Watchmakers permetterà ai visitatori di scoprire tanti piccoli capolavori della misurazione del tempo che rimangono, generalmente, appannaggio di un ristrettissimo...