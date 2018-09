CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CURIOSITÀLe collezioni di Barbara e Frank Sinatra (nella foto) andranno all'asta - dal vivo e online - a dicembre da Sotheby's a New York. I gioielli della moglie del grande cantante americano saranno inclusi nella vendita dal 4 dicembre. Parte del ricavato andrà a beneficio del Barbara Sinatra Children's Center in California. Con chiaro riferimento al titolo dell'autobiografia di Barbara Sinatra, l'asta «Lady Blue Eyes: Property of Barbara and Frank Sinatra» offrirà un prezioso scorcio sulla vita della famosa coppia, grazie a...