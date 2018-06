CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOPronti a leccarvi i baffi e a scoprire (quasi) tutti segreti della produzione della delizia che fa gola e ci invidia tutto il mondo? Calmi: manca pochissimo. Dove? In Friuli, sulle dolci, calme e saporite colline di San Daniele. Per cosa? Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele Dop, in programma dal 22 al 25 giugno. La kermesse, che attira ogni anno i buongustai del Nordest e tanti gourmet da tutta l'area di lingua tedesca d'Oltralpe, si apre alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II, con la...