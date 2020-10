9Guai suonare il clacson alla persona sbagliata, ci si può imbattere nello psicopatico Russell Crowe che ha appena massacrato ex moglie e nuovo compagno e vaga per la città in preda alla sua lucida follia: nel suo mirino finisce Rachel (Caren Pistorius), giovane mamma perennemente in ritardo, imbottigliata nelle solite code in tangenziale mentre porta il figlio a scuola con la sua Volvo scassata. Derrick Borte parte bene promettendo un film sulla rabbia repressa che consuma oggi l'essere umano, una furia unghinged, come sottolinea il titolo originale, che spazza via tutto quello che incontra una volta liberata. Ma si tratta soltanto di un pretesto per costruire un thriller convenzionale che si limita a sfiorare la rabbia sociale che animava il Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia per puntare alla solita caccia al topo tra le auto in strada che mescola Speed con Terminator: ecco allora il mastodontico e implacabile cattivo che dapprima insegue la protagonista come faceva il misterioso camion di Duel, poi le prende di mira le persone care, in un crescendo sempre più minacciosi verso un gran finale implausibile che butta via anche le poche idee buone raccattate per strada. (ChP)

