L'EMERGENZAVENEZIA Al sì della Regione, che si è espressa a favore dell'inserimento della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità indicando una quota per numero di abitanti, non ha fatto seguito una risposta unanime delle Asl. Da qui nasce l'appello della presidente dell'Ordine degli infermieri di Venezia, Marina Bottacin: «Nel Veneziano sono attesi 137 infermieri, ma non ce n'è ancora nessuno. Senza un coordinamento tra le Asl...