L'arte del Kuwait sbarca in laguna

Il Kuwait sbarca a Venezia. Il Centro Culturale Sheikh Abdullah Al Salem, il più grande del Paese mediorientale inaugura la mostra In My Dream I Was in Kuwait, curata da VeniceArtFactory (Francesca Giubilei e Luca Berta).La mostra è parte di un'iniziativa di coinvolgimento interculturale e internazionale in cui il Centro Sheikh Abdullah Al Salem crea nuovi ponti con gli altri paesi: sono esposte le opere di artisti kuwaitiani che hanno preso parte al programma Artisti Residenti del Centro di Belle Arti, piattaforma nata per favorire lo...