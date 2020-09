IL RICONOSCIMENTO

Il Tre Bicchieri della Guida ai vini d'Italia del Gambero Rosso per la prima volta, non a uno, ma a ben due Lessini Durello: al Riserva Amedeo 2015 di Ca' Rugate, azienda biologica di Montecchia di Crosara nel Veronese, e al Riserva 2014 Pas Dosè di Casa Cecchin, cantina fondata a Montebello Vicentino nel 1973 dall'ingegnere Renato Cecchin. Entusiasta il presidente del Lessini Durello, Paolo Fiorini: «È un riconoscimento che premia il lavoro svolto in questi anni dal Consorzio e dai nostri produttori che, al di là dei due premiati, hanno saputo far crescere la qualità del prodotto che arriva da un'uva coltivata in zone quasi di montagna, una viticoltura che oggi chiamano eroica». Ma ecco cosa raccontano i due produttori premiati. «Il concepimento del Lessini Durello Amedeo nasce con l'obiettivo di creare un metodo classico in grado di affermarsi come uno dei riferimenti del comprensorio - sottolinea Michele Tessari, patron di Ca' Rugate -. Con quest'edizione della guida ai vini d'Italia del Gambero Rosso raggiungiamo i 22 Tre Bicchieri, ottenuti con il Soave e con l'Amarone».

«Il Lessini Durello Metodo Classico Riserva nasce a partire dalla vendemmia 1989, voluto fortemente da mio padre - racconta Roberta Cecchin -. L'azienda aveva già alle spalle nove vendemmie di Durella vinificata in bianco come vino fermo, un vino che produciamo ancora oggi e in cui crediamo. Quel 1989 è rimasto sui lieviti ben tre anni e si è potuto iniziare a berlo a partire dall'estate del 1992. È la prima volta che conquistiamo i Tre Bicchieri e per noi è una gioia immensa».

Massimo Rossignati

