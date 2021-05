Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LETTERATURASi terrà il 4 settembre per la prima volta all'Arsenale di Venezia la finalissima del Premio Campiello, il concorso di narrativa italiana contemporanea nato per volontà degli industriali del Veneto e ormai arrivato alla 51esima edizione, in un periodo in cui si è riscoperto il valore delle parole. L'annuncio è stato dato ieri a Milano durante l'evento #CampielloRacconta a Villa Necchi Campiglio. «L'Arsenale è stato il...