Il paesaggio magico dei Ciardi

L'EVENTOLa pittura dei Ciardi è un inno al paesaggio veneto, ritratto nella luce chiara che illumina i giganti di pietra delle Dolomiti o in quella aranciata che avvolge languidi tramonti in campagna, tra piccoli corsi d'acqua e covoni asciugati al sole. Il padre Guglielmo e i figli Emma e Beppe lo hanno cantato con i loro colori, le sfumature, i grandi spazi e i piccoli dettagli in decine di quadri. Eppure mai li abbiamo visti insieme, tutti e tre, manifestare similitudini e differenze come nella mostra che verrà inaugurata domani 16...