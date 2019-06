CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROCi si pone una domanda fondamentale, non nuova ma sempre perfettibile di sfumature, al termine della lettura de La logica della mantide (LiS Edizioni), sentito romanzo di Pierluca Donin: quanto influisce l'opinione pubblica e il pensiero corrente, soprattutto in epoca del movimento Me Too e di demonizzazioni che imperversano nei social network, nel giudicare una vicenda umana e giudiziaria che sovverte le aspettative collettive? Tribunali e talvolta, purtroppo, organi di stampa, possono realmente considerarsi equilibrati nel trattare e...