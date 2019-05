CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLLOQUIORiecco Marco Bellocchio sulla Croisette, riecco il cinema italiano in corsa per la Palma d'oro. A 10 anni da Vincere il regista piacentino è di nuovo in Concorso a Cannes (tre anni fa il suo Fai bei sogni era alla Quinzaine), con il film sul pentito di mafia Tommaso Buscetta, personaggio controverso che non poteva non attrarlo.LA CONFESSIONEE Bellocchio non lo nasconde: «Di lui non sapevo praticamente nulla, se non quello che avevo letto sui giornali e sentito alla tv. Così mi sono messo a studiarlo, leggere i libri che lo...