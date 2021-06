Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il 13 Giugno 1971, esattamente cinquant' anni fa, il New York Times cominciò a pubblicare i Pentagon Papers, documenti militari che ricostruivano l'inizio della guerra in Vietnam. Il clamore fu enorme, perché rivelavano che dal 1945 in poi tutti i presidenti americani avevano raccontato, sul Sudest asiatico, una serie di bugie: il loro obiettivo non era quello nobile di garantire la libertà dei vietnamiti, coreani ecc. ma quello più...