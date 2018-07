Hemingway in mostra nel cuore della sua laguna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAORLE Si è alzato il sipario sull'edizione 2018 del festival Hemingway, il Nobel nella Laguna di Caorle che fino al 22 luglio porterà nella località balneare oltre 80 ospiti di rilevo nazionale ed internazionale per discutere di letteratura, giornalismo, politica ed attualità. Ieri, in serata, è stata inaugurata l'esposizione La guerra di Hemingway. Caorle 1918-2018 nel centro civico di piazza Vescovado alla presenza di Giannino Perissinotto che conobbe Ernest Hemingway a Caorle. In serata, grazie alle voci di Rosella Mamoli Zorzi,...