Gosling, da LA alla Luna (passando per Venezia)

ANTEPRIMAROMA Dopo aver incantato e fatto ballare nelle strade di Los Angeles, Damien Chazelle mette i piedi sulla Luna. Il regista americano, Oscar miglior regia nel 2017 per La La Land, sta ultimando il nuovo attesissimo film Il Primo Uomo, la cui anteprima mondiale potrebbe essere alla Mostra del cinema di Venezia, il Lido che gli diede ribalta (Emma Stone coppa Volpi) e dal quale partì per la corsa alle statuette, con 14 candidature e sei Oscar. Prodotto da Dreamworks e Universal, in sala in America dal 12 ottobre (dal 30 ottobre in...