Gli applausi del mondo, dal Pulitzer al Man Booker Prize

Il Nobel è l'unico premio che Philip Roth - eterno favorito - non ha mai ricevuto. E, dopo i recenti scandali che hanno offuscato il prestigio dell'Accademia di Stoccolma, è forse anche un bene che sia andata così. In fondo, cosa hanno Alice Munro, Patrick Modiano o persino Jean-Marie Gustave Le Clézio, che non abbia Roth, moltiplicato per cento? Lo scrittore del Lamento di Portnoy ha vinto tre PEN/Faulkner Awards (per Operazione Shylock, La macchia umana, e Everyman); due National Book Award; due National Book Critics Circle awards;...