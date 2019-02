«Era un genio della moda globale c'era bellezza anche nella sua follia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovanni Gastel, milanese, 63 anni, nipote di Luchino Visconti, da quaranta il più importante e quotato fotografo italiano di moda. Un vero maestro. Karl Lagerfeld se lo ricorda così: «Era un genio. E un'epoca, purtroppo, sta finendo. Lui e Mendini, morto due giorni fa, mi hanno insegnato tutto. Il sistema moda è cambiato, non potrà più nascere uno come Karl».Quando vi siete conosciuti?«L'ho incontrato a Parigi. Avevo fatto alcuni lavori per Chanel. Erano scatti molto belli; ricordo che in uno di questi la modella, vestita da Karl,...