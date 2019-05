Ecco Eva e le sue donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPOSIZIONEIn un paio di scatti in bianco e nero c'è una languida Marilyn Monroe distesa su un letto avvolta da un lenzuolo. Vedere e non vedere è il tocco straordinario dell'eros. In un'altra foto, sempre la bionda mozzafiato, è distesa di fianco, con gli occhi chiusi. Immagini da sogno per una diva di fronte a quelle di un'altra collega come Marlene Dietrich, con le sue gambe sinuose, nelle sue pose sfrontate o sul palco per uno spettacolo. Insomma, simboli del cinema, della bella vita e della fotografia. Scatti, ancor più...