Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DEGUSTAZIONISi chiama Orizzonte Circolare lo speciale percorso di degustazione proposto ai visitatori dell'azienda Bellenda (www.bellenda.it/visite/),fondata dalla famiglia Cosmo nel 1986 tra le colline di Valdobbiadene (per l'esattezza a Carpesica di Vittorio Veneto), 35 ettari e vini realizzati con un approccio non convenzionale, creativo ed elegante, da condividere attraverso differenti tipologie di visite guidate e degustazioni in...