Da Spectre agli Avengers Una vita a effetto speciale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOL'ultimo in ordine di tempo è Avengers Endgame, secondo film al mondo per incassi di tutti i tempi. Il Premio Oscar della pellicola Il Libro della Giungla, nel 2017, è anche merito suo. Tutto è cominciato con Spectre, ultima saga di 007, dove ha creato la scena della tortura dell'agente segreto per eccellenza, su una particolare sedia. Una sorta di sarto, che ha sostituito però ago, filo e tessuti, con la tecnologia offerta dalla grafica digitale. Trent'anni martedì scorso, Carlo Alberto Bagliolid, di Cittadella, ha fatto...