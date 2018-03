Da Paoli a Guerritore, i big per la tredicesima Cortinametraggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Al via da oggi la tredicesima edizione di Cortinametraggio. Fra ospiti e giurati, in arrivo la cantante lirica Carly Paoli, i registi Enzo D'Alò e David Warren, Monica Guerritore, Erminia Manfredi e Roberto Zaccaria. Alle 17.30, al Grand Hotel Savoia, taglio del nastro per il festival diretto da Maddalena Mayneri, in agenda a Cortina fino a domenica 25 marzo. Dalle 20 tutti al cinema Eden per le prime proiezioni. Per la sezione Cortometraggi, saranno presentati Birthday di Alberto Viavattene, storia di un'infermiera che detesta il proprio...