Crolla la lira turca: dai mercati una lezione anche per l'Italia

segue dalla prima pagina(...) hanno avuto il loro bagno di sangue. In misura per fortuna inferiore, il discorso vale per i titoli di Stato italiani. La parola magica si chiama spread', cioè differenziale, nella fattispecie tra titoli italiani e tedeschi La parola spread era sconosciuta alle persone comuni l'11 luglio 1992 quando una manovra da 15 miliardi di euro fatta per decreto in una notte (anche col prelievo del sei per mille sui conti correnti) non impedì ai nostri titoli di toccare un differenziale di 769 punti la vigilia del 14...