VOCAZIONE GOLOSA

Cortina d'Ampezzo consolida anno dopo anno anche la sua vocazione enogastronomica. Il primo vedrà protagonista, domani, 4 agosto, all'Hotel Cristallo, il mitico Simone Padoan e la sua pizza gourmet, protagonisti del nuovo incontro con In Punta di Forchetta. Per il 5 stelle lusso quella con lo chef veronese è più che una semplice collaborazione episodica: dopo il successo della scorso inverno, l'hotel ospita un temporary pop-up firmato Padoan fino al 13 settembre, ma per la speciale serata di In Punta di Forchetta, il proprietario de I Tigli a San Bonifacio (Vr), è pronto ad incuriosire gli ospiti con un menù dedicato, ricette creative e originali, a base di impasti di altissima qualità e ingredienti locali e di prima scelta. Dalla pizza Ampezzana, esclusiva realizzata per il Cristallo Resort & Spa, con Fermentino, speck e porcini, summer edition dell'Ampezzana invernale, condita con cavolo di Vinigo. La Margherita d'estate è una rivisitazione gourmet della più classica delle pizze, la cui forza risiede nella qualità degli ingredienti: salsa di pomodoro datterino, mozzarella di bufala, battuto di pomodoro cencara, pomodoro del piennolo al forno. Nel ventaglio di proposte c'è posto per la Grill di seppie, con crema di piselli e datterino confit, che si sposa, per affinità, con Come una zuppa di mare: cozze, vongole e fasolari dialogano con pomodoro, zucchine e ricotta di bufala. La Battuta di manzo è una focaccia in versione pan brioche ai semi, manzo, rucola selvatica, maionese alla senape e nocciole. Infine, l'Anatra e rapa, con fior di latte, petto d'anatra marinato e scottato, fondo all'arancio, rapa al kefir e timo.

DEGUSTAZIONI & CENA

Invece, sabato prossimo, 8 agosto, torna Calici di Stelle, ottava edizione, organizzata dal Movimento del Turismo del Vino, Città del Vino e Venezia Eventi, fra il piacere di un calice di buon vino e il gusto di un tipico piatto ampezzano, nella terrazza dell'Hôtel de la Poste, 4 stelle di Corso Italia. In linea con il claim di Calici di Stelle di quest'anno E quindi uscimmo a riveder le stelle, alle 16.30 andrà in scena Italian Mirabilia: lifestyle, enogastronomia e ospitalità nel viaggio della ripartenza del Bel Paese, con la partecipazione di esperti di enogastronomia e rappresentanti di eccellenze nel campo del lifestyle e della produzione vinicola, da Filippo Polidori a Tomaso Trussardi, da Roberta Garibaldi a Sandro Boscaini, Mister Amarone. Il programma prevede dalle 17.30 alle 21 la degustazione di tutti i vini delle aziende presenti (da Astoria a Giannitessari, da Sorelle Bronca a Podere San Valentino, da Valdo a Villa Sandi, da Frescobaldi e Punto Zero, abbinati ai piatti tipici all'Hôtel. Dalle ore 21 la cena di Calici di Stelle con i produttori, aperta al pubblico solo su prenotazione. Soufflè con Verdure e Fonduta al Parmigiano, Risotto allo Zafferano e fiori di Zucchini, Reale di Vitello glassato al forno con Tortino di Patate e Giardinetto di Verdure, Semifreddo alle Fragole (60 euro, vini inclusi). Per chi invece volesse acquistare il pacchetto è di 70 euro in tutto, solo prevendita su www.veneziaeventi.com . Info: 347/4447717.

Claudio De Min

