Cooperative fallite agli arresti domiciliari i genitori di Renzi

L'INCHIESTAROMA Fallimenti di cooperative pilotati, in modo doloso, dopo averne svuotato le casse. E manodopera gratis, senza pagare «oneri previdenziali ed erariali». Le accuse di bancarotta fraudolenta e di false fatturazioni portano agli arresti domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi. L'inchiesta riguarda un giro di aziende collegate alla Eventi 6, la società di famiglia già finita sotto indagine sempre per la sparizione di fondi. Il giudice, nel disporre i domiciliari per i Renzi, sottolinea...