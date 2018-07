CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BONTÀ IN QUOTAL'Alta Badia è il richiamo per i buongustai, grazie anche alle numerose iniziative, che con In vetta con gusto uniscono la vita all'aria aperta ai piaceri della buona cucina. Durante tutta l'estate vengono proposte allettanti iniziative culinarie, sia in quota che a valle. Tra queste spiccano tre importanti novità: Sommelier in rifugio, Aperitivo al Gardenaccia e Show-cooking tra le vette.Sarà agosto il mese clou ma intanto non si scherza. Ad esempio: Sommelier in rifugio, dedicato ai migliori vini dell'Alto Adige con...