Atmosfere veneziane con il tenore Luca Foffano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTOLuca Foffano in concerto al Teatro Corso di Mestre per festeggiare il Natale con il pubblico della sua città. L'appuntamento con il tenore veneziano è fissato per venerdì 21 dicembre: alle 21.15 l'artista ammirato nel mondo per la sua voce dal timbro inconfondibile, conosciuto con l'appellativo La voce di Venezia, proporrà una speciale versione dello spettacolo presentato nel tour Indivisibili. Per l'occasione, oltre alla sua storica band composta da Francesco Boldini (alla chitarra), Daniele Labelli (al pianoforte), Cristian...