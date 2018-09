21 italiani selezionati per l'Oscar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I FILMSono in 21, proprio come quelli in concorso quest'anno a Venezia, i film di nazionalità italiana in corsa alla selezione del candidato italiano all'Oscar per il miglior lungometraggio in lingua straniera. Un vero e proprio record assoluto (l'anno scorso erano 14, nel 2016 solo 7) quello dei film che si sono proposti a un'eventuale corsa agli Academy Awards avendo le caratteristiche necessarie (su tutte quella di aver avuto una distribuzione in sala tra il 1. ottobre 2017 e il 30 settembre 2018). Tra i candidati si va da autori affermati...