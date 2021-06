Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀ CONTESTATAUDINE Ricorso improcedibile: il Presidente della Repubblica rigetta l'appello del Comitato di cittadini sulla rotonda tra viale Venezia e via Ternova. Soddisfatto il sindaco Pietro Fontanini: «Si pone fine al tentativo di alcuni di bloccare un'opera utile per la città». Il nodo del contendere, in questo caso, era l'autorizzazione che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Fvg aveva dato al progetto:...