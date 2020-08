TOUR

UDINE Quando la solidarietà contagia la cultura. Prendono piede in Friuli le visite guidate sospese. I visitatori che vorranno lasciare un tour guidato per le persone in difficoltà o per le famiglie numerose (destinatari: ragazzi tra i 12 e i 25 anni; senior over 65; famiglie dai 2 figli in su) potranno acquistare una visita guidata scontata del 50 per cento (5 euro) nei diversi infopoint di Promoturismo Fvg della regione. Sempre disponibile anche la Fvg Card, il pass con durata di 48 ore o una settimana (dal primo utilizzo) che permette di entrare gratuitamente o fruire di speciali promozioni e vantaggi nella maggior parte dei siti di interesse storico, culturale, artistico e turistico della regione. E come segno di riconoscenza per il grande lavoro messo in campo da tutto il personale sanitario durante l'emergenza, la Regione assieme a Promoturismo ha deciso di omaggiare il personale sanitario di tutta Italia con queste card, che saranno consegnate gratuitamente agli operatori sanitari (valide per tutto il nucleo familiare) esibendo il badge in uno degli infopoint della regione. Sono oltre 300 gli appuntamenti nel calendario di Promoturismo Fvg per svelare i segreti e gli aneddoti più curiosi che si celano nella storia, passeggiando tra monumenti, musei, paesaggi e località che dai monti al mare custodiscono i tesori del Friuli Venezia Giulia. Camminare sul filo della storia: Gorizia, città di confine Città di frontiera al centro dell'Europa, con un piede in Italia e uno in Slovenia, Gorizia è considerata la località più melting pot del Friuli Venezia Giulia e, assieme a Nova Gorica, è candidata a capitale europea della Cultura 2025. L'anima sfaccettata di questa città si scopre con sette visite guidate tematizzate a disposizione fino a gennaio 2021. Tre invece gli itinerari transfrontalieri. Le visite accompagnano poi alla scoperta delle perle dell'Unesco: Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia, che riserva un'importante novità: nasce la Fvg card Aquileia, il biglietto unico per visitare la Basilica, il Museo Archeologico Nazionale e altri siti a un costo di 15 euro per gli adulti e 7 euro per ragazzi dai 12 ai 18 anni (in vendita solo nell'infopoint di Aquileia). Cividale del Friuli è il punto di partenza dell'itinerario longobardo in Italia: sede del primo ducato che i longobardi istituirono in Italia nel 568, conserva significative testimonianze di questo periodo, prima fra tutte il tempietto, una delle più straordinarie e misteriose architetture alto-medievali. A Palmanova c'è anche una visita, in notturna, in una delle molte gallerie della fortezza. Poi si può andare alla ricerca del tempo perduto, tra gli orologi di Pesariis in Val Pesarina e dei libri antichi a San Daniele del Friuli.

