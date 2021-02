IL CASO

ZUGLIO Ha rimediato la rottura dei legamenti di una gamba il ragazzo di 21 anni, dipendente di una vetreria di Zuglio, rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro, accaduto ieri mattina all'interno dei uno stabilimento di Formeaso. Per cause in corso di accertamento, il giovane operaio residente a Tolmezzo, è stato travolto da un bancale di lastre di vetro e l'arto inferiore è rimasto incastrato sotto il peso. Soccorso dai colleghi, è stato poi assistito dal personale sanitario del 118, inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e dai Vigili del Fuoco del capoluogo carnico. Era stato allertato anche l'elicottero, ma il giovane è stato accolto all'ospedale di Tolmezzo, dove è stato trasferito in ambulanza. Sul posto i Carabinieri e gli ispettori dell'Azienda Sanitaria. Il giovane, che è stato dimesso nel pomeriggio dall'ospedale, ha riportato un trauma piuttosto serio al ginocchio. A Udine invece un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione, in via Sant'Osvaldo. La vittima si chiamava Emanuele Toniutti e viveva da solo: sul posto sono giunti i soccorsi, allertati da alcuni familiari che non avevano più notizie e lo avevano cercato inutilmente al telefono, senza ottenere risposta. All'origine del decesso un malore. La salma è stata affidata ai parenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Udine e gli operatori sanitari del 118. Sempre a Udine, un uomo di 52 anni, che stava dormendo su una panchina in un'area verde nella zona dell'ospedale, è stato soccorso dal personale sanitario, giunto sul posto con un'ambulanza su segnalazione di alcuni residenti ma la reazione è stata pessima, con l'uomo che ha preso i paramedici a schiaffi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il 52enne è stato portato nel nosocomio per accertamenti. A Dignano infine nuovi controlli per il rispetto delle normative anticovid e il pub Baker Street di via Nazionale, a Vidulis è stato chiuso dopo l'intervento dei carabinieri di Majano. Secondo quanto emerso intorno alle 21 di domenica c'erano ancora diversi clienti all'interno del locale, intenti a consumare bevande. Sono scattate così le sanzioni per i sei avventori presenti e per il titolare. Applicata anche la sanzione accessoria dell'immediata chiusura del bar. Pure a Udine, domenica sera, sanzionato un bar di via Pracchiuso da parte della Polizia Locale; secondo la ricostruzione erano passate le ore 18.00 da una quindicina di minuti, e l'intervento degli agenti è terminato con un provvedimento di chiusura per cinque giorni e con una sanzione amministrativa per violazione delle normative volte al contenimento dell'epidemia di coronavirus. Ma le titolari hanno annunciano un ricorso alla Prefetto di Udine.

