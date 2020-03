AULA VIRTUALE

UDINE Un minuto di silenzio per le vittime provocate dall'epidemia generata dal Coronavirus e l'annuncio che oggi le bandiere della sede del Consiglio regionale saranno a mezz'asta, come nel resto d'Italia. Così il presidente Pier Mauro Zanin ha aperto ieri la prima seduta telematica della storia dell'Aula del Friuli Venezia Giulia, regione che è stata la prima anche a dare il via libera a un provvedimento legislativo con il voto online. Ieri tutti i consiglieri assente giustificato solo Igor Gabrovec si sono riuniti non nella storica aula in piazza Oberdan a Trieste, ma in quella virtuale allestita da Insiel a tempo di record, per dare la possibilità a ogni eletto di collegarsi con connessione sicura dalla sede regionale più vicina alla propria residenza.

ALL'ORDINE DEL GIORNO

C'era l'esame e l'approvazione (avvenuta all'unanimità) del disegno di legge Emergenza Covid-19 che, in prosecuzione della norma approvata il 10 marzo scorso, ha previsto l'anticipo al 90% del pagamento degli incentivi regionali già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, l'anticipo del 50% del contributo erogato nel 2019 agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero; la sospensione dei termini ed effetti degli atti amministrativi rilasciati dalla Regione in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, nonché la proroga di ulteriori sei mesi dei titoli edilizi aventi efficacia tra il 31 gennaio e la data di fine emergenza.

Nella norma sono state inserite la continuità dell'erogazione degli incentivi per i percorsi di integrazione nei luoghi di lavoro delle persone disabili anche durante la sospensione di tali percorsi; agevolazioni per il sostegno delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie tramite il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine; deroghe alle prescrizioni del regolamento sui requisiti per l'erogazione dei servizi essenziali di assistenza nelle residenze per anziani.

Sono state incluse le imprese artigiane tra quelle dei settori ricettivo, turistico e del commercio destinatarie dei contributi in forma di credito di imposta e si erogheranno i contributi sulla base della sola presentazione della domanda.

Previsto anche di attivare in via straordinaria, per il settore agricolo e agroalimentare, il Programma anticrisi Covid-19 finalizzato a sostenere le esigenze di liquidità dei due comparti. Confermati i finanziamenti previsti dalla legge regionale 4/2016 in materia di semplificazione della normativa del settore terziario, in particolare relativamente agli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2019, dove i Comuni avranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di conferma del contributo e il cronoprogramma dei lavori aggiornato.

Posticipato al 30 giugno 2021 il termine di ammissibilità delle spese sostenute per i progetti Pisu. Si prevedono anche aiuti di Stato.

FEDRIGA RINGRAZIA

Nel complesso il testo è stato scritto con l'ascolto delle esigenze del tessuto produttivo e delle famiglie e con apporti arrivati dall'opposizione. Un lavoro che è stato messo in evidenza anche dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenuto in apertura di seduta al termine della discussione generale. «Ringrazio per la collaborazione diretta e indiretta tutto il Consiglio ha detto - In questo momento l'unità è fondamentale».

Dei 17 ordini del giorno presentati, ne sono stati accolti 11, presentati dalle opposizioni, tranne quello della Lega riguardante una rimodulazione futura degli interventi già ammessi a contributo. Tra i bocciati, alcuni emendamenti del Pd in tema di sanità.

BOLZONELLO PRECISA

Da qui le osservazioni conclusive del capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, che ha evidenziato la necessità di «creare una strategia del confronto, operando in sintonia anche in ambito sanitario ed evitando di imporre senza condividere». Positivo, invece, il commento Dem per le misure anticrisi anche per l'agricoltura, arrivate «grazie al nostro contributo». Per l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, «il confronto costruttivo c'è stato anche prima dell'Aula» e «sicuramente altri provvedimenti dovranno essere approntati per affrontare l'emergenza».

ABBATTIMENTO AFFITTI

Ieri, nel corso di una Giunta straordinaria, sono state approvate delibere su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Bini che stabiliscono i nuovi criteri e le nuove modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati e delle garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica. Prevista, inoltre, l'erogazione di un contributo diretto pari al 20% del canone di locazione legato al mese di marzo per negozi, botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, uffici e studi privati. È possibile ricevere fino a mille euro.

Antonella Lanfrit

