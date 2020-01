Il Friuli è la terza regione italiana con la più elevata incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle società di capitali con meno di cinque anni e cinque milioni di fatturato annuo (confermando il posizionamento del 2018) e tra le prime quindici regioni nella classifica degli ospiti di startup innovative. Con Friuli Innovazione operano realtà specializzate in progetti in ambiti di servizi alle imprese (il 29% delle attività del Parco tecnologico), digitale (24%), a seguire i settori di biotecnologie e il culturale-creativo e turistico, che ha visto 7 candidati su 28 progetti ammessi al recente bando regionale di pre-incubazione e incubazione per nuove imprese culturali. Tendenza confermata anche dalla partecipazione al bando Spazio alle Idee 2019 promosso da Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club per la costituzione di nuove imprese sul territorio. 31 idee innovative in gara, più di 70 candidati in team, quattro i progetti selezionati. L'identikit dello startupper friulano che emerge abbassa l'età media da 43 a 33 anni. Il 48% di idee appartiene al digitale. I progetti premiati dal bando sono City4moms, un portale di informazioni per famiglie di Udine: dalle scuole ai parchi urbani, dai corsi agli eventi dedicati; Verason.com, un e-commerce dedicato alle aziende vinicole; Rawica, che si propone di sviluppare un sistema di lavaggio innovativo per le industrie farmaceutiche e biofarma con maggiore flessibilità e sicurezza e un tracking Gps personale e avanzato, utilizzabile anche come dispositivo salvavita e in caso di emergenza. Alle migliori quattro idee è stato quindi assegnato un premio in servizi dell'incubatore e di Unicorn Trainers Club. I beneficiari del bando potranno godere gratuitamente dei servizi di incubazione al Parco, che prevede l'uso di spazi attrezzati, un ambiente di lavoro condiviso servizi di consulenza e tutoring.

