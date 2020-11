Condivisione sulla scelta adottata dalla Regione, ma allo stesso tempo necessità di conoscere nel dettaglio i numeri reali dei singoli territori. I sindaci dei tre comuni carnici inseriti nella lista dello screening a tappeto Sutrio, Paularo e Socchieve sposano la decisione del governatore Fedriga e lo hanno spiegato ieri in collegamento video, in conferenza stampa. «Va bene instaurare questa collaborazione ha affermato Daniele Di Gleria, primo cittadino di Paularo stamattina (ieri, ndr) da noi i numeri sono ulteriormente aumentati, siamo sopra i 100 positivi, mancano comunque i risultati dei nuovi tamponi; l'appello alla popolazione è di rimanere a casa il più possibile mentre per quanto riguarda l'attività di tamponamento noi siamo a disposizione anche con il personale della protezione civile comunale». Gli ha fatto eco Coriglio Zanier per Socchieve: «Non abbiamo ancora il dato oggettivo in mano e prima di esprimerci in merito vorremmo conoscerlo nel dettaglio ha fatto sapere - il dipartimento ci ha comunicato per esempio 10 nuovi casi di persone in isolamento, ufficiosamente però a noi ne risultano 20». Mattia Manlio (Sutrio) ha ringraziato la giunta, specificando che «la situazione nel paese era già stata presa in mano dai medici di base, che 15 giorni fa avevano avviato il monitoraggio; abbiamo fatto già 300 tamponi, lo screening è già nei fatti; ora sarà possibile individuare altri asintomatici per frenare la diffusione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA