UDINE Fermato dalla Stradale in autostrada a 70 chilometri orari oltre il limite. La notte del 6 agosto lungo l'autostrada A4 - mediante l'apparecchiatura Provida -, lungo il nuovo tratto a tre corsie tuttora interessato da area di cantiere dove vige un limite di 110 chilometri all'ora, un'autovettura di grossa cilindrata con targa estera che viaggiava verso Venezia è stata sorpresa a circolare alla velocità di 185 chilometri orari. Immediatamente l'autopattuglia si è messa all'inseguimento del veicolo ed una volta raggiunto, il guidatore ha avuto l'amara sorpresa di vedersi verbalizzare la contravvenzione con la sanzione amministrativa ulteriormente aumentata per le ore notturne di 1.130 euro ed il ritiro della patente da 6 a 12 mesi. Trattandosi di targa estera il codice della strada prevede il pagamento immediato che è stato subito effettuato con il sistema elettronico al fine di evitare il fermo amministrativo del veicolo. Al controllo non è sfuggito nemmeno un altro veicolo che viaggiava ad una velocità di 162 chilometri all'ora: in questo caso la sanzione amministrativa è stata di 544 euro con decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. In questa prima settimana di agosto sono state 67 le contestazioni per eccesso di velocità.

