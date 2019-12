Puntualità al 94,4 per cento, in Friuli i clienti più soddisfatti d'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Puntualità in aumento sui treni regionali anche in rapporto alla (a dire il vero già alta) percentuale che era stata riscontrata nel 2018. Il dato è stato fornito ieri dalle Ferrovie al tavolo con i comitati di viaggiatori e la Regione. In particolare, la puntualità percepita, ossia quella avvertita dal passeggero, che quindi tiene conto di tutte le cause (compresi, ad esempio, dei guasti alla rete) è del 94,4% secondo il dato cumulato 2019 rilevato al 4 dicembre scorso, in aumento dello 0,2% rispetto alla percentuale che era stata...