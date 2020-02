L'ACCORDO

TRIESTE Si fa operativa l'alleanza siglata tra Progetto Friuli Venezia Giulia e Forza Italia: in Consiglio regionale, infatti, per il disegno di legge SviluppoImpresa ci sarà un unico relatore, il capogruppo di Progetto Fvg, Mauro Di Bert.

La decisione è stata comunicata ieri al termine di un vertice svoltosi a Udine, al quale hanno partecipato quasi tutti i consiglieri regionali appartenenti alle due formazioni oltreché ai coordinatori regionali dei due partiti, Sandra Savino per gli azzurri presente anche il vice presidente della Regione Riccardo Riccardi e Sergio Bini per Progetto Fvg. Assente, invece, il consigliere Emanuele Zanon che, eletto con Progetto Fvg ha deciso di seguire Ferruccio Saro nella nuova formazione Regione Futura. Un'assenza, quella di ieri, che confermerebbe l'ormai imminente fuoriuscita di Zanon dal gruppo, magari per transitare nel Gruppo Misto.

Sembra invece restare organico alla compagine il consigliere Giuseppe Sibau, eletto in Consiglio regionale con la lista civica Autonomia responsabile fondata dall'ex governatore Renzo Tondo, che ha partecipato al debutto di Regione Futura. Divergenze di vedute tra il fondatore e il consigliere eletto? Il tempo chiarirà, intanto l'incontro di ieri «ha inaugurato il nuovo metodo di condivisione e collaborazione tra i nostri gruppi, che ci contraddistinguerà da qui in avanti», hanno dichiarato il capogruppo di Progetto Fvg, Di Bert, e quello di Forza Italia, Giuseppe Nicoli.

I gruppi, hanno precisato i capigruppo, restano due: «L'intento è collaborare hanno ribadito i due capigruppo tenendo conto delle medesime radici moderate e liberali, rimanendo comunque soggetti differenti. Rappresentiamo una parte significativa della popolazione regionale e dei rispettivi amministratori locali: la nostra alleanza ha l'obiettivo di portare un apporto di maggior peso all'interno della composita coalizione di centrodestra».

Intanto la Lega Fvg ieri è stata rappresentata in forze agli Stati generali del Carroccio con un gruppo che, guidato dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha compreso tutti i consiglieri e gli assessori. Tutti al lavoro nei tavoli tematici che caratterizzano questo appuntamento. «Lo scopo è favorire un coordinamento fra le Regioni a trazione Lega ha spiegato il capogruppo in Consiglio regionale, Mauro Bordin -, oltreché puntare a elaborare strategie e proposte vincenti per il territorio. La nostra misura per le famiglie, con il trasporto pubblico scontato del 50% e rette degli asili abbattute dal secondo figlio in poi ha aggiunto - hanno già attirato l'attenzione di molti colleghi di altre Regioni, che mi hanno chiesto come siamo riusciti ad attuare una misura così importante».

A.L.

