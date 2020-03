Inizierà questa mattina dalla zona di Chiavris e Paderno, per poi passare in centro città, la distribuzione delle prime 8 mila mascherine che la Protezione civile regionale ha inviato al Comune di Udine. I volontari, suonando al campanello, effettueranno le consegne ai primi quattro mila nuclei familiari e nel plico, che verrà inserito nella buca delle lettere, ci saranno le due mascherine (lavabili più volte e riutilizzabili) previste per ogni singolo cittadino assieme a un vademecum con le istruzioni su come utilizzarle. Ad annunciarlo ieri il sindaco Pietro Fontanini,che ha specificato che la selezione dei primi beneficiari si è basata sui nuclei familiari in cui è residente almeno un over 75 e dai quartieri in cui, proporzionalmente, c'è la maggiore concentrazione di anziani; poi si proseguirà con il resto della città con tempistiche che saranno dettate dalla disponibilità di tali presidi da parte della Protezione Civile Regionale. La città di Udine è in attesa anche dell'arrivo di altre 10 mila mascherine donate dalla comunità cinese. L'amministrazione comunale ringrazia, oltre chela Protezione Civile di Udine, i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Alpini, nonché ai volontari civici che hanno aderito all'iniziativa del Comune per fronteggiare l'emergenza. Il Comune ha ceduto in uso al Gruppo Volontari Pc di Udine 11 automezzi per incrementare il parco auto disponibile in vista delle attività della Squadra.

