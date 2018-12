Oltre sessanta assunzioni in vista per il prossimo biennio in Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PERSONALEUDINE Saranno 55 i nuovi dipendenti del Comune di Udine per il 2019 e altri 10 per il 2020. Lo ha deciso la giunta Fontanini che ieri ha deliberato il piano assunzioni per il prossimo biennio, che, a regime, comporteranno un aumento della spesa del personale di circa 2,5 milioni di euro l'anno, più 140mila euro per le due figure dirigenziali (queste ultime a tempo determinato). Tra i nuovi assunti, ci saranno il comandante della polizia municipale, per cui è già stato indetto un concorso cui hanno partecipato una quarantina di...