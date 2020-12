I NUMERI

UDINE Rimane stabile la percentuale dei contagi in Fvg nelle ultime 24 ore, con un 512 nuovi casi rilevati su 6.648 tamponi molecolari per una percentuale del 7,7%. Inoltre sono stati effettuati 2.405 test rapidi antigenici che hanno evidenziato 162 positività. I decessi sono 15, ai quali si aggiungono altri 7 avvenuti dal 30 novembre al 21 dicembre e registrati successivamente. Le vittime complessivamente ammontano a 1.499, con la seguente suddivisione territoriale: 428 a Trieste, 672 a Udine, 304 a Pordenone e 95 a Gorizia I ricoverati nelle terapie intensive calano a 56 (-1) e i ricoveri in altri reparti a 595 (-3). Le persone risultate positive al virus al test molecolare in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.884, mentre si sono registrati 774 casi positivi ai test antigenici. I totalmente guariti sono 31.433, i clinicamente guariti 677, mentre le persone in isolamento scendono a 11.624

FOCOLAI

Sono 20 i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre sono stati registrati 11 casi di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ad approfondimento dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di dieci infermieri, un medico e quattro Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere, un tecnico e due Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di quattro infermieri, un medico e un Oss. Da rilevare anche i casi di due medici del Cro di Aviano e di un tecnico del Burlo Garofolo. Infine, si registra la positività al virus di una persona rientrata dalla Bosnia. In miglioramento i dati regionali sulla pandemia secondo la Fondazione Gimbe: sono 1.088 per 100 mila abitanti i casi positivi in Friuli Venezia Giulia nel periodo che va dal 16 al 22 dicembre, un dato in miglioramento rispetto alla settimana precedente. Per quel che concerne l'incremento dei casi, nella settimana in questione, in Fvg è stato del 11,3%, e, anche se in miglioramento, è secondo solo a quello registrato dal Veneto (13,1%). Sempre secondo i dati elaborati dalla Fondazione la percentuale dei tassi di occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid in Fvg è del 47%, dato che pone il Fvg al quinto posto in Italia. Infine i dati sull'occupazione dei posti letto in terapia intensiva: in Fvg è pari al 33%, lontana dal 9% della Calabria ma anche dal 54% della Provincia autonoma di Trento. Entrambi i dati sono in miglioramento rispetto a quelli dello scorso monitoraggio

GEMONESE

In questa seconda ondata - ha detto il vicepresidente Riccardo Riccardi incontrando in videocall i sindaci dell'ambito di Gemones, Canal del Ferro e Valcanale -, a differenza della prima, la montagna è stata un'area particolarmente colpita dal Covid. In alcune specifiche zone con tassi d'incidenza doppi rispetto la media regionale, in molti casi con catene di contagio di tipo famigliare. Per questo come istituzioni siamo anche chiamati a mettere in campo delle puntuali azioni di comunicazione sui percorsi da seguire in caso di contagio o di contatto con un positivo; ma soprattutto, come stanno facendo con merito alcuni sindaci, portando avanti un'opera di convincimento nei confronti della cittadinanza per ribadire le precauzioni e le regole da seguire, specialmente in questo periodo di feste.

