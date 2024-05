La modella più scura del mondo, ecco Nyakim Gatwech: dal Sudan al bullismo, le sue battaglie per i diritti delle donne nere

Nyakim Gatwech è una modella sud sudanese conosciuta come la Regina del Buio per via della sua pelle molto scura, risultato di alti livelli di melanina. Ha 28 anni, è considerata la modella più scura del mondo.

Nyakim ha trascorso la sua infanzia in un campo profughi in Africa.

Gatwech infatti ha fatto del colore della sua pelle motivo di orgoglio e araldo della sua battaglia per i diritti delle donne nere. La sua prima sfilata risale alla partecipazione al fashion show “Africa Night” organizzato dalla St. Cloud State University, l’università che stava frequentando. La modella sudanese ha intrapreso una battaglia di fondamentale importanza.

In Sudan il modello di bellezza imposto alle donne è quello della donna bianca. La battaglia di Nyakim Gatwech, però, supera i confini del suo continente di appartenenza: imporsi come modella di punta nel mondo della moda e del make up (è stata scelta anche come testimonial di L’oreal per la campagna “You Worth It”) significa proporre un modello di bellezza realmente inclusivo per tutte le donne del mondo.