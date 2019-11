Nel fine settimana si concentra la metà delle vittime sulla strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOUDINE La strage che, anche in Friuli, insanguina le strade nel fine settimana è nei numeri del 2018, impietosi e drammatici, messi in fila dall'Istat. È fra venerdì e sabato notte che si concentrano il 45,6 per cento degli incidenti notturni, il 52,9 per cento delle vittime e il 48,4 per cento dei feriti. Se in regione l'indice di mortalità dei soli schianti che avvengono di notte è di 4,3 vittime ogni cento incidenti, il tasso sale se si guardano i morti sulle strade extraurbane (l'indicatore è di 7,3 in Fvg, contro 2,7...