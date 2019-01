Medicinali gratis per i poveri, Udine si fa in quattro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀUDINE Ritorna anche in Fvg la Giornata di raccolta del farmaco. Sabato 9 e lunedì 11 febbraio nelle 167 farmacie aderenti migliaia di volontari raccoglieranno farmaci da banco per le persone indigenti e bisognose che sono assistite da 95 enti assistenziali del Fvg, convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. I farmaci raccolti sono per lo più antipiretici, antistaminici, antinfluenzali, ma anche colliri, disinfettanti e antinfiammatori. Sono tutti farmaci che non necessitano della ricetta medica, quindi totalmente a...