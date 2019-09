CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RUBRICAA son agns che la spese le fâs Vigji. Ogni volte che al jentre inte buteghe, nol pues fâ di mancul di pensâ a cetante robe che e je in biele mostre su lis scansiis o intai conzeladôrs. Miârs e miârs di scjatutis, di bustutis, di bocins, di sacuts, di bussulotuts ducj metûts in file. Al crot che no sedi cussì facil gjestî une buteghe, ancje parcè che une grande part di chei prodots li a àn une date di scjadince e duncje a àn di jessi gjavâts e sostituîts par timp. La maravee pai voi e je cuant che al rive intal repart...