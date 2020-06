L'INIZIATIVA

CHIUSAFORTE Nove anni fa, durante un concerto al Montasio, Roberto Vecchioni disse: «Non c'è via, piazza, edificio, per quanto espressione alta dell'ingegno umano, che eguagli l'opera della natura quale espressione della mano di Dio». Da quest'anno, in quegli stessi luoghi, turisti e valligiani potranno vivere un'esperienza unica: scoprire le cascate del Comune di Chiusaforte, quelle che il sindaco Fabrizio Fuccaro ha definito «tredici perle da cogliere nei propri passi, nella mente e nel proprio cuore». Il paese della Val Raccolana, infatti, è conosciuto per la maestosità del Fontanone di Goriuda, attrattiva capace di richiamare curiosi da ogni parte della regione, ma in pochi sanno che è l'intero territorio ad essere disseminato di punti naturalistici da mozzare il fiato. Grazie al lavoro dell'Amministrazione comunale in collaborazione con il geologo Andrea Mocchiutti, il Comune delle cascate può ora offrire una serie di percorsi che permettono di ammirare scenari altrimenti nascosti ai più. «Nel nostro territorio ci sono cascate spettacolari - spiega Mocchiutti - che ora sono state inserite in un depliant dove si possono trovare anche leggende e storie antiche». Ogni percorso d'acqua è corredato da foto e testi che ne descrivono le caratteristiche. Ma non è finita qui perché oltre alla guida, sono state previste espansioni digitali con una cartografia corredata da QR Code dove si trovano le coordinate Gps che permettono di raggiungere le cascate in piena sicurezza. «L'estate sarà diversa dalle altre e il Comune - spiega Fuccaro - ha realizzato una proposta in linea al bisogno che tutti avremo: immergerci nella natura selvaggia che abbiamo a portata di mano, per esserne stupiti». Ma questo progetto, voluto dalla comunità di Chiusaforte, non si limita alla sola estate: «Le cascate sono visitabili in tutte le stagioni dell'anno - conclude il primo cittadino - in inverno con il ghiaccio, in primavera con la ripresa della natura, in estate immerse nel verde e in autunno contornate da foglie gialle e arancioni».

