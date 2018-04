CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPEGNOUDINE «Sì a un assessorato per l'Agroalimentare» e «immediata attenzione» al problema dei perduranti ritardi di Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, nei pagamenti alle aziende agricole, ispirandosi al modello Veneto relativamente all'ente pagatore unico. Lo ha promesso ieri agli agricoltori il candidato alla presidenza della Regione, Massimiliano Fedriga, incontrando la Coldiretti Fvg e ascoltando le richieste del settore presentate dal presidente regionale, Dario Ermacora. Il presidente ha sottolineato l'allarme per...