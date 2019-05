L'impegno nel Terzo settore e per lanciare il cohousing

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Anna Fasano, nuova presidente di Banca Etica, eletta sabato dall'assemblea dei soci dell'istituto, ha 44 anni e risiede a Remanzacco. Dopo il diploma in ragioneria ottenuto all'Itc Deganutti di Udine, si è laureata in Economia bancaria nel 2002 all'Ateneo friulano e ha poi conseguito un Master di I livello all'Università di Padova per Responsabile della formazione e gestione di organizzazioni del Terzo settore. Nel 2003 è diventata direttrice amministrativa di Vicini di casa soc. coop. Onlus e nel corso degli anni ha rivestito vari ruoli in...