L'auto finisce contro un camion muore a ventidue anni sulla Ferrata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIABERTIOLO Ancora una tragedia della strada in Friuli. Nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita un 22enne di Bertiolo, Lorenzo Viscardis, coinvolto dell'incidente frontale tra la sua auto, una Mercedes Classe B e un autoarticolato che stava trasportando pannelli truciolari. Lo schianto si è verificato alle 14.30 lungo la strada ex provinciale 95, la cosiddetta Ferrata, all'altezza della località di Sterpo, in comune di Bertiolo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Uti Medio Friuli, il...