L'APPELLOUDINE «Il Governo fermi il massacro delle piccole imprese dell'autotrasporto. Bisogna subito riportare a 51 euro l'importo per la deduzione forfettaria giornaliera, fermare la stangata in arrivo con la riduzione prevista per i fondi destinati ai pedaggi autostradali, il caro gasolio, i costi di esercizio, la fortissima concorrenza sleale praticata dai vettori stranieri. Non si può bastonare chi fa andare avanti l'economia del Paese, sostenendo il Pil e l'occupazione pur in condizioni di svantaggio competitivo». Lo ha affermato la...